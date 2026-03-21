Жителя Санкт-Петербурга арестовали за призывы к терактам

Житель Санкт-Петербурга Игорь Плай был арестован на два месяца Выборгским районным судом за размещенные в мессенджере Telegram призывы к совершению терактов. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Уточняется, что сообщения были опубликованы в июне 2025 года в ответ на публикации. Мужчине предъявлено обвинение, он не признал свою вину, заявив, что его телефоном могли воспользоваться коллеги по работе.