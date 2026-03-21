Жителя Санкт-Петербурга арестовали за призывы к терактам
Житель Санкт-Петербурга Игорь Плай был арестован на два месяца Выборгским районным судом за размещенные в мессенджере Telegram призывы к совершению терактов. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Уточняется, что сообщения были опубликованы в июне 2025 года в ответ на публикации. Мужчине предъявлено обвинение, он не признал свою вину, заявив, что его телефоном могли воспользоваться коллеги по работе.
Защита просила отправить Плая под домашний арест или запретить определенные действия, однако суд не удовлетворил данное ходатайство.
Ранее Пресненский суд Москвы признал блогера Арега Щепихина (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) виновным по делу о призывах к экстремизму и разжигании вражды. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
