Жителя Санкт-Петербурга арестовали за призывы к терактам

Житель Санкт-Петербурга Игорь Плай был арестован на два месяца Выборгским районным судом за размещенные в мессенджере Telegram призывы к совершению терактов. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Уточняется, что сообщения были опубликованы в июне 2025 года в ответ на публикации. Мужчине предъявлено обвинение, он не признал свою вину, заявив, что его телефоном могли воспользоваться коллеги по работе.

Блогер Щепихин получил пять лет колонии за призывы к экстремизму

Защита просила отправить Плая под домашний арест или запретить определенные действия, однако суд не удовлетворил данное ходатайство.

Ранее Пресненский суд Москвы признал блогера Арега Щепихина (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) виновным по делу о призывах к экстремизму и разжигании вражды. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
