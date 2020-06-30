Евросоюз не снял с россиян запрет на въезд
Россия не вошла в список стран, жителям которых с 1 июля будет разрешён въезд в страны Евросоюза.
Перечень сегодня опубликовал Совет ЕС. Согласно рекомендациям европейских властей, с завтрашнего дня ограничения на въезд снимут для граждан Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Уругвая, а также Китая при подтверждении взаимности. Жителей Монако, Сан-Марино, Андорры и Ватикана в этом плане приравнивают к резидентам ЕС.
Список будет обновляться раз в две недели. Для попадания в него необходимо, чтобы число новых случаев COVID-19 за последние 14 дней и на 100 000 жителей в стране было близко или ниже среднего показателя по ЕС (в данном случае по состоянию на 15 июня). Кроме того, должна наблюдаться стабилизация или снижение числа новых случаев заражения коронавирусом за указанный период по отношению к предыдущим двум неделям.
При этом отмечается, что рекомендация Совета ЕС не является юридически обязательной, но государство-член ЕС не может снимать ограничение для граждан третьих стран до того, как это решение будет согласовано.
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