Евросоюз не снял с россиян запрет на въезд

Россия не вошла в список стран, жителям которых с 1 июля будет разрешён въезд в страны Евросоюза.

Перечень сегодня опубликовал Совет ЕС. Согласно рекомендациям европейских властей, с завтрашнего дня ограничения на въезд снимут для граждан Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Уругвая, а также Китая при подтверждении взаимности. Жителей Монако, Сан-Марино, Андорры и Ватикана в этом плане приравнивают к резидентам ЕС.