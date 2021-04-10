Европейского государство готово платить туристам по 200 евро

Таким образом, путешественники, остановившие в пятезвездочном отеле, получат по 200 евро, в четырехзвездочных — по 150 евро, в трехзвездочных — по 100 евро.

«Схема направлена ​​на то, чтобы отели Мальты оказались в очень конкурентоспособном положении по мере возобновления международного туризма», — отметил Бартоло.

По прогнозам властей, в страну должны прибыть 35 тысяч туристов.

Ранее врач-иммунолог Ирина Ярцева в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» дала рекомендации путешественникам перед поездкой.

«Любой человек, не важно, чем он переболел, должен сначала стабилизировать свое состояние с помощью доктора и правильно подобранной терапии, а потом ехать куда угодно. Если он нестабилен, то ему нельзя никуда ехать, не важно, болел он короной или нет», - добавила она.



