Европейского государство готово платить туристам по 200 евро

Власти Мальты выплатят туристам до 200 евро. Таким образом в государстве планируют возродить туристическую отрасль, сообщает Reuters.

Глава министерства туризма страны Клейтон Бартоло отметил, что вознаграждение туристы могут получить, если прогостят на Мальте не менее трех дней при условии бронирования номера через местный отель.

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Таким образом, путешественники, остановившие в пятезвездочном отеле, получат по 200 евро, в четырехзвездочных — по 150 евро, в трехзвездочных — по 100 евро.

«Схема направлена ​​на то, чтобы отели Мальты оказались в очень конкурентоспособном положении по мере возобновления международного туризма», — отметил Бартоло.

По прогнозам властей, в страну должны прибыть 35 тысяч туристов.

Ранее врач-иммунолог Ирина Ярцева в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» дала рекомендации путешественникам перед поездкой.

«Любой человек, не важно, чем он переболел, должен сначала стабилизировать свое состояние с помощью доктора и правильно подобранной терапии, а потом ехать куда угодно. Если он нестабилен, то ему нельзя никуда ехать, не важно, болел он короной или нет», - добавила она.


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ФОТО: pixabay.com
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