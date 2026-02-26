В Санкт-Петербурге прохожие поймали выпавшего из окна ребенка

Полуторагодовалый мальчик выпал из окна 10-го этажа дома в Приморском районе Санкт-Петербурга, но был спасён прохожими. Об этом сообщает RT.

Соседи собрали деньги дворнику, спасшему ребенка в Петербурге

Отмечается, что в этот момент родителей не было дома, а старший брат малыша играл в компьютерные игры. По предварительной информации, ребёнок открыл окно и выпал из него, однако был пойман прохожими, которые успели растянуть куртку.

Мальчик вместе с мамой был доставлен в больницу. Врачи оценили его состояние, как удовлетворительное.

В прокуратуре и Следственном комитете сообщили о проверке обстоятельств происшествия.

Ранее в Санкт-Петербурге дворник поймал шестилетнего мальчика, выпавшего с седьмого этажа жилого дома, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

