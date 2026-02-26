Роналду купил 25% акций испанского ФК «Альмерия»

Португальский футболист Криштиану Роналду приобрёл 25% акций испанского клуба «Альмерия». Об этом сообщает RT.

По словам спортсмена, «Альмерия» является командой «с прочной основой и явным потенциалом роста».

«Я очень рад возможности поддержать следующий этап развития клуба», — отметил нападающий саудовского ФК «Аль-Наср».

Ранее Роналду в беседе с журналистом Пирсом Морганом признался, что всегда стремился стать миллиардером, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Фото: fifa.com
