Роналду купил 25% акций испанского ФК «Альмерия»
26 февраля 202613:47
Португальский футболист Криштиану Роналду приобрёл 25% акций испанского клуба «Альмерия». Об этом сообщает RT.
По словам спортсмена, «Альмерия» является командой «с прочной основой и явным потенциалом роста».
«Я очень рад возможности поддержать следующий этап развития клуба», — отметил нападающий саудовского ФК «Аль-Наср».
Ранее Роналду в беседе с журналистом Пирсом Морганом признался, что всегда стремился стать миллиардером, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
