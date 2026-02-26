Треш-стример Эль Капитан получил более 10 лет колонии за наркотики

Петроградский суд Санкт-Петербурга признал местного блогера Юрия Кузнецова, также известного под псевдонимом Эль Капитан, виновным по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

Как сообщает ТАСС, мужчина был задержан летом 2025 года. Наркотическое вещество он хранил его в своей квартире на Пионерской улице.

По решению суда Кузнецову было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет 6 месяцев в колонии строгого режима. Также блогера оштрафовали на 300 тысяч рублей.

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
