Треш-стример Эль Капитан получил более 10 лет колонии за наркотики
Петроградский суд Санкт-Петербурга признал местного блогера Юрия Кузнецова, также известного под псевдонимом Эль Капитан, виновным по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.
Как сообщает ТАСС, мужчина был задержан летом 2025 года. Наркотическое вещество он хранил его в своей квартире на Пионерской улице.
По решению суда Кузнецову было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет 6 месяцев в колонии строгого режима. Также блогера оштрафовали на 300 тысяч рублей.
Ранее телеведущую Викторию Боню оштрафовали на 50 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в соцсетях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
