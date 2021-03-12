Европейский регулятор рекомендовал расширить список побочных эффектов вакцины AstraZeneca

Как сообщает РИА Новости, европейский регулятор рекомендовал обновить данные о вакцине против COVID-19, добавив данные о возможных аллергических реакциях с пометкой «неизвестная частотность».

В EMA отметили, что решение было принято после изучения 41 случая возможного развития анафилаксии среди почти 5 млн вакцинаций в Великобритании. Эксперты считают, что в ряде эпизодов аллергическая реакция могла быть связана с прививкой.

Ранее стало известно, что ряд государств приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Запрет на применение этой вакцины ввели в девяти странах Европы, отмечает телеканал «360».

