Европейский регулятор рекомендовал расширить список побочных эффектов вакцины AstraZeneca

Европейское агентство по лекарственным средствам (EМА) порекомендовало указать возможность анафилактического шока и гиперчувствительности к препарату в списке побочных эффектов вакцины AstraZeneca.

Шесть стран заявили о приостановке вакцинации препаратом AstraZeneca

Как сообщает РИА Новости, европейский регулятор рекомендовал обновить данные о вакцине против COVID-19, добавив данные о возможных аллергических реакциях с пометкой «неизвестная частотность».

В EMA отметили, что решение было принято после изучения 41 случая возможного развития анафилаксии среди почти 5 млн вакцинаций в Великобритании. Эксперты считают, что в ряде эпизодов аллергическая реакция могла быть связана с прививкой.

Ранее стало известно, что ряд государств приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Запрет на применение этой вакцины ввели в девяти странах Европы, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: pixabay.com
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