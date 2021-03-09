Европейский регулятор проверит соответствие вакцины «Спутник V» стандартам ЕС

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) проверит соответствие российской вакцины от коронавируса «Спутник V» стандартам Евросоюза. Об этом сообщил представитель европейского регулятора в беседе с РИА Новости.

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Отмечается, что EMA будет изучать сведения о препарате и продолжать экспертизу, пока не соберется достаточно данных для подачи формальной заявки на одобрение вакцины. Регулятор определит, превышают ли преимущества «Спутника V» связанные с препаратом риски, отмечает Газета.ру.

Собеседник агентства подчеркнул, что рекомендации EMA будут основаны «на научных данных, подтверждающих безопасность, качество и эффективность вакцины, и ни на чем ином».

Евросоюз принял заявку на одобрение вакцины «Спутник V» 9 февраля, сообщают «Невские новости». Теперь препарату необходимо получить от европейского регулятора разрешение на использование.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
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