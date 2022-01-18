Европейские эксперты предупредили о наступлении твиндемии гриппа и COVID-19

Число случаев инфицирования гриппом в Европе стремительно растет, это может привести к двойной пандемии — так называемой твиндемии, пишет Reuters.

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Ранее вирус практически исчез из-за антиковидных ограничений, однако сейчас инфекция начала быстро распространяться. Так, в последнюю неделю 2021 года число заражений гриппом в европейских медучреждениях достигло пика — 43 больных. Эксперты опасаются возвращения инфекции, поскольку из-за твиндемии возрастет нагрузка на не справляющиеся с потоком COVID-пациентов системы здравоохранения стран ЕС.

По данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), сезон заболеваемости гриппом может продлиться до лета. Как отметил главный эксперт ECDC Паси Пенттинен, при отмене ограничительных мер ситуация может осложниться. Эксперт подчеркнул, что долгое время почти не было циркуляции вируса среди населения Европы, поэтому «возможно, мы отойдем от нормальных сезонных моделей».

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:ГриппКоронавирусЕвропа
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