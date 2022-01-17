Вакцина, эффективная против гриппа и COVID-19, может быть готова в 2023 году

Он отметил, что новая вакцина будет эффективна в защите как от коронавируса, так и от гриппа. Разработка будет полезна людям, которые по разным причинам не могут делать несколько прививок за один сезон.

Осенью 2021 года врачи из США и Франции отметили, что сочетание вакцины Moderna и прививок от гриппа не вызывает опасных побочных эффектов у пожилых пациентов в ходе ревакцинации.

