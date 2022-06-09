«Европейская клоака»: ректор Бублик поддержал отказ от Болонской системы

Благодаря отказу России от Болонской системы образования подрастающее поколение сможет вырасти «нормальными гражданами своей страны», заявил в интервью порталу 66.ru ректор Уральского государственного юридического университета им. В.Ф. Яковлева Владимир Бублик.

«Мы будем бороться за наших детей, мы не отдадим их туда, в эту европейскую клоаку, которая существует и притягивает нас», — подчеркнул Бублик.

По словам ректора УрГЮУ, он не хотел бы, чтобы его дочь, которой предстоит пройти обучение на Западе, вернулась в Россию другим человеком, исповедующим чужие ценности.