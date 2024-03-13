Маск заявил, что к 2029 ИИ станет умнее всех жителей Земли

Комментируя слова американского изобретателя и футуролога Рэймонда Курцвейла о том, что в 2029 году ИИ достигнет уровня человеческого интеллекта, он добавил, что через пять лет ИИ превзойдёт всех землян вместе взятых.

«К 2029 году ИИ, вероятно, станет умнее всех людей вместе взятых», - сказал Маск.

Ранее научный сотрудник Физического института им. Лебедева РАН Илья Семериков заявил, что технологическое развитие и наука стали независимыми от людей субъектами, сообщает RT.

