СК: В Курской области из-за вторжения ВСУ погибли 640 мирных жителей

Более 600 человек погибли в результате вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024 года. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

«В результате жестоких действий украинских боевиков погибли 640 мирных жителей, из них один несовершеннолетний», — сообщила она.

Кроме того, ранения получил 561 гражданин, включая 25 детей.

Преступления украинских боевиков задокументированы в 25 населенных пунктах, в связи с этим правоохранители возбудили 711 уголовных дел, в том числе 706 — о терроризме. Потерпевшими были признаны 87,4 тысячи человек.

Ранее глава Курской области Александр Хинштейн рассказал, что 330 жителей приграничных районов региона числятся пропавшими без вести после вторжения ВСУ.

