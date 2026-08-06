СК: В Курской области из-за вторжения ВСУ погибли 640 мирных жителей
Более 600 человек погибли в результате вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024 года. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
«В результате жестоких действий украинских боевиков погибли 640 мирных жителей, из них один несовершеннолетний», — сообщила она.
Кроме того, ранения получил 561 гражданин, включая 25 детей.
Преступления украинских боевиков задокументированы в 25 населенных пунктах, в связи с этим правоохранители возбудили 711 уголовных дел, в том числе 706 — о терроризме. Потерпевшими были признаны 87,4 тысячи человек.
Ранее глава Курской области Александр Хинштейн рассказал, что 330 жителей приграничных районов региона числятся пропавшими без вести после вторжения ВСУ.
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