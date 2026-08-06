«Озон банк» продолжает работать в стандартном режиме на фоне санкций Лондона
«Озон банк» продолжает работу в стандартном режиме на фоне новых санкций Великобритании. Об этом заявил RT представитель организации.
Ранее Лондон вновь расширил антироссийские ограничения, в черный список попал «Озон банк» и ряд других компаний.
Как отметил представитель банка, новые санкционные меры не повлияют на него. Собеседник пояснил, что у финансовой организации нет активов за рубежом, она не ведет операции за пределами России и обслуживает своих клиентов внутри страны, использует только отечественную финансовую инфраструктуру и не пользуется международной межбанковской системой SWIFT.
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