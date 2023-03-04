Пригожин призвал бороться на Россию «здесь и сейчас»

«Безусловно, спецоперация может закончиться хоть завтра, если пойти по стандартному бюрократическому пути... Далее поблагодарить высшее военное руководство за великолепные результаты по демилитаризации и денацификации Украины, провести парад на Красной площади, вручить новые ордена с новыми профилями, отправить войска на учения «Чукотка-2023», а ЧВК «Вагнер» — на учения «Колыма-2023», и дальше радоваться», - отметил Пригожин.

Основатель ЧВК «Вагнер» считает, что такая радость быстро закончится, потому что Украина начнет новые боевые действия при поддержке НАТО.

«Я абсолютно уверен, что Украина при помощи блока НАТО пойдет прорывать эти «красные линии» и возвращать те территории, которые принадлежали ей до 2014 года, а может с бонусом. И в этом нет никаких сомнений. Тогда, вероятнее всего, опять начнется…» - считает бизнесмен.

Такое развитие событий с новым кровопролитием он назвал «совсем другой историей».



«Нравится ли мне эта новая история? Нет, не нравится. Она может оказаться еще более трагичной и кровопролитной, чем первая. Поэтому бороться за Россию нужно здесь и сейчас», - призвал основатель ЧВК «Вагнер».

Ранее зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна достичь всех целей специальной военной операции на Украине и пообещал веруть «наши территории и надежно защитим наших людей, исстрадавшихся за годы геноцида и обстрелов».