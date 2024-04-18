Жителя Москвы убили после замечания о неправильной парковке
В Москве местного жителя убили после того, как он сделал замечание о неправильной парковке. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления СК РФ.
По данным следствия, инцидент произошёл 17 апреля у дома на улице Краснодарской. Москвич указал владельцам припаркованной рядом с подъездом машины на то, что она мешает проходу. Вспыхнул конфликт, в ходе которого 21-летний подозреваемый сначала избил 24-летнего мужчину, а затем ударил его ножом в живот.
Пострадавшего госпитализировали, однако врачи спасти его не смогли - он скончался.
Было возбуждено уголовное дело по статье «убийстве». Личность подозреваемого установлена, стражи порядка ведут его розыск.
По данным Telegram-канала «112», в убийстве подозревается Шахин Аббасов, у него отсутствует регистрация. Telegram-канал Baza сообщает, что он является гражданином Азербайджана.
Ранее сотрудники полиции задержали 33-летнего москвича, подозреваемого в убийстве 59-летней матери и бабушки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru