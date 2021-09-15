«Это часть учебного процесса». Заслуженный учитель о запрете смартфонов в школе

Полностью запретить телефоны в школе невозможно, так как они стали неотъемлемой частью учебного процесса, заявил НСН председатель комиссии по образованию в Мосгордуме, заслуженный учитель РФ Евгений Бунимович. Ранее помощник президента России Владимир Мединский заявил, что российским учителям сейчас тяжелее привлечь внимание учеников к своим предметам, так как школьники на уроках играют в компьютерные игры на смартфонах, отсутствие запрета на использование гаджетов в школах «является загадкой».

«Есть большая разница – телефон в школе, на уроке и телефон, используемый в учебных целях. Дело в том, что смартфоны сейчас в Москве, например, являются частью учебного процесса. На них делают домашнее задание, переводят на большую доску, учитывая нынешнюю электронную школу и все остальное. Запрещать в таких случаях - значит просто останавливать этот учебный процесс», - отметил Бунимович.

По его словам, необходимо ограничивать, например, общение в телефонах на уроках, но не запрещать ими пользоваться в учебных целях, особенно в старших классах.