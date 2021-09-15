«Это часть учебного процесса». Заслуженный учитель о запрете смартфонов в школе
Евгений Бунимович назвал возможный отказ от мобильных телефонов в школах возвращением в прошлый век.
Полностью запретить телефоны в школе невозможно, так как они стали неотъемлемой частью учебного процесса, заявил НСН председатель комиссии по образованию в Мосгордуме, заслуженный учитель РФ Евгений Бунимович. Ранее помощник президента России Владимир Мединский заявил, что российским учителям сейчас тяжелее привлечь внимание учеников к своим предметам, так как школьники на уроках играют в компьютерные игры на смартфонах, отсутствие запрета на использование гаджетов в школах «является загадкой».
«Есть большая разница – телефон в школе, на уроке и телефон, используемый в учебных целях. Дело в том, что смартфоны сейчас в Москве, например, являются частью учебного процесса. На них делают домашнее задание, переводят на большую доску, учитывая нынешнюю электронную школу и все остальное. Запрещать в таких случаях - значит просто останавливать этот учебный процесс», - отметил Бунимович.
По его словам, необходимо ограничивать, например, общение в телефонах на уроках, но не запрещать ими пользоваться в учебных целях, особенно в старших классах.
«Другое дело, что, когда появляется новая какая-то коммуникация, должна быть этика коммуникации. Раньше нельзя было записки друг другу кидать в классе, сейчас должно быть запрещено использовать телефоны в неучебной деятельности. При этом в школе они, конечно, должны быть, потому что мало ли, что с ребенком – может, он задержался в школе, потому что кружок или репетиция, родители уже не могут так, чтобы не знать, где он находится, поэтому в целом такое запрещение просто невозможно. Может быть, в начальной школе нужно больше ограничивать телефоны, чем в старшей. Полностью запретить невозможно, это уже возвращение в век назад», - подчеркнул собеседник НСН.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что российские школы следует разделить по половому признаку: на мужские, женские и смешанные.
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