«Это выбор каждого!»: Агурбаш призвала отказаться от радикальных призывов о белорусском языке
Творческие люди должны сейчас стать «голубями мира», а не выплескивать друг на друга негатив и проклятия, сказал НСН покинувшая Белоруссию певица.
Белорусская певица Анжелика Агурбаш в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвала неуместными в нынешней ситуации призывы к жителям ее страны отказываться от использования русского языка.
Ранее украинский музыкант Святослав Вакарчук, являющийся лидером группы «Океан Ельзи», призвал белорусов переходить на белорусский язык в повседневной жизни.
«В такие непростые времена вообще не надо делать акцентов, кроме как на мир, скорейшее разрешение этого конфликта и помощь людям, оказавшимся в бедственном положении. Все остальное – это уже потом. Я – белоруска, я родилась в Белоруссии, при этом я знаю и русский, и белорусский язык. У меня все друзья в Белоруссии понимают белорусский язык, но говорят на русском, и никто никого не прищемляет и не ущемляет. Такие радикальные моменты вообще противоречат моему естеству и логике. Это личное дело каждого», - сказала Агурбаш.
По ее словам, белорусский язык становится все популярнее среди молодежи, однако этот процесс должен быть естественным.
«В Белоруссии всегда было два официальных языка. При этом люди стали больше говорить на белорусском языке. Сейчас пошла тенденция и молодежь с удовольствием учит белорусский язык. Это тоже радует, потому что в мое время кроме представителей Союза писателей и каких-то малых элит никто не говорил на белорусском. Но это дело времени, это должно произойти естественно, говорить на русском или белорусском – это выбор каждого человека», - подчеркнул певица.
Агурбаш также призвала музыкантов вместо негатива друг к другу на фоне событий на Украине быть «голубями мира».
«Сейчас очень много негатива, и друг на друга, и со стороны моих коллег. То, что сейчас многие резко высказываются, я всех призываю не обращать на это внимание, потому что люди в состоянии стресса. Не надо на это реагировать – 100%. Я всех сейчас призываю сохранять спокойствие и разум, и ни в коем случае не надо друг друга обвинять и посылать проклятия. Особенно творческим людям надо сохранять спокойствие, потому что на нас смотрят массы и, прежде всего, мы должны быть голубями мира и в общей ситуации, и по отношению друг к другу», - заключила собеседница «Радиоточки НСН».
Со своей стороны, белорусский политолог Алексей Дзермант сказал НСН, что более 90% жителей Белоруссии говорят на русском языке, поэтому его доминирующий статус вряд ли изменится на фоне призывов Вакарчука и других музыкантов.
В Белоруссии в отношении Анжелики Агурбаш возбуждено уголовное дело. Она была объявлена в розыск и покинула страну, попросив помощи у президента России Владимира Путина. По словам Агурбаш, ее уголовное преследование связано с поддержкой протестных акций после выборов президента Белоруссии.
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