«Это выбор каждого!»: Агурбаш призвала отказаться от радикальных призывов о белорусском языке

«В такие непростые времена вообще не надо делать акцентов, кроме как на мир, скорейшее разрешение этого конфликта и помощь людям, оказавшимся в бедственном положении. Все остальное – это уже потом. Я – белоруска, я родилась в Белоруссии, при этом я знаю и русский, и белорусский язык. У меня все друзья в Белоруссии понимают белорусский язык, но говорят на русском, и никто никого не прищемляет и не ущемляет. Такие радикальные моменты вообще противоречат моему естеству и логике. Это личное дело каждого», - сказала Агурбаш.

По ее словам, белорусский язык становится все популярнее среди молодежи, однако этот процесс должен быть естественным.

«В Белоруссии всегда было два официальных языка. При этом люди стали больше говорить на белорусском языке. Сейчас пошла тенденция и молодежь с удовольствием учит белорусский язык. Это тоже радует, потому что в мое время кроме представителей Союза писателей и каких-то малых элит никто не говорил на белорусском. Но это дело времени, это должно произойти естественно, говорить на русском или белорусском – это выбор каждого человека», - подчеркнул певица.

Агурбаш также призвала музыкантов вместо негатива друг к другу на фоне событий на Украине быть «голубями мира».

«Сейчас очень много негатива, и друг на друга, и со стороны моих коллег. То, что сейчас многие резко высказываются, я всех призываю не обращать на это внимание, потому что люди в состоянии стресса. Не надо на это реагировать – 100%. Я всех сейчас призываю сохранять спокойствие и разум, и ни в коем случае не надо друг друга обвинять и посылать проклятия. Особенно творческим людям надо сохранять спокойствие, потому что на нас смотрят массы и, прежде всего, мы должны быть голубями мира и в общей ситуации, и по отношению друг к другу», - заключила собеседница «Радиоточки НСН».