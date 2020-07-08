«Это вопрос двусторонних отношений»: Матвиенко – о ситуации с открытием границ
Россия не заинтересована в закрытии границ и готова к взаимной работе с другими странами по их открытию. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. При этом она отметила, что в проработке вопроса об их открытии крайне важно ориентироваться на санитарно-эпидемиологическую ситуацию по COVID-19.
«Россия не заинтересована вводить какие-то надуманные ограничения, не выпускать граждан, закрывать границу. Это вопрос двусторонних отношений и готовности стран принимать российских туристов», - заявила Матвиенко.
Между тем, накануне Владимир Путин заявил, что сроки открытия границ европейских стран для россиян пока предсказать сложно, подчеркивает RT.
А на минувшей неделе стало известно, что введенный в связи с распространением COVID-19 запрет на въезд в Россию будет действовать до 1 августа. Об этом сообщили в Росавиации, пишет Ura.ru. РФ приняла решение о закрытии своих границ 27 марта в связи с пандемией коронавируса. С тех пор Росавиация ежемесячно издает распоряжение о продлении запрета. Ранее сообщалось, что в правительстве обсуждают возможность возобновления полетов в страны СНГ с июля, а в страны дальнего зарубежья - не раньше августа. Решения будут приниматься исходя из эпидемической ситуации в той или иной стране.
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