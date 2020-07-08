«Это вопрос двусторонних отношений»: Матвиенко – о ситуации с открытием границ

Россия не заинтересована в закрытии границ и готова к взаимной работе с другими странами по их открытию. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. При этом она отметила, что в проработке вопроса об их открытии крайне важно ориентироваться на санитарно-эпидемиологическую ситуацию по COVID-19.

«Россия не заинтересована вводить какие-то надуманные ограничения, не выпускать граждан, закрывать границу. Это вопрос двусторонних отношений и готовности стран принимать российских туристов», - заявила Матвиенко.