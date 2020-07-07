Посол ЕС прокомментировал возможность открытия границ для россиян

Рассуждать о возможном открытии внешних границ Евросоюза для граждан России пока преждевременно. Об этом заявил глава представительства ЕС в Москве Маркус Эдерер.

Дипломат напомнил, что список стран, для граждан которых разрешён въезд, будет пересматриваться в середине июля. Сейчас рано говорить, кто туда попадёт, приводит ТАСС комментарий Эдерера.

При составлении списка страны ЕС изучат данных от гостиничного бизнеса, включая информацию из России, уточнил он. Решение примут, исходя из эпидемической ситуации в стране, динамики заболеваемости за последние две недели и мер по реагированию на COVID-19.

В предыдущем «разрешительном» списке ЕС не оказалось США, Белоруссии, России, Украины. Как отмечает RT, въезд в страны Евросоюза разрешили из Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Уругвая, а также для граждан Монако, Ватикана, Андорры и Сан-Марино.

Накануне президент РФ Владимир Путин на встрече с главой «Аэрофлота» подтвердил, что ясности с открытием Европы для гостей из третьих стран пока нет. По словам российского лидера, партнёры в других странах «между собой пока разобраться не могут», пишут «Известия».

