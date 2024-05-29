Дорогие вузы и стресс на ЕГЭ: Российские школьники уходят в колледжи

«Эта тенденция фиксируется с того момента, когда ЕГЭ ввели. Многие сразу решили, что не пойдут в 10-11 класс. Это и сложный экзамен, и более стрессовый. От него зависит не только поступление в вуз, ты еще и аттестат не получишь, если его не сдашь. А шанс не сдать есть всегда, даже если заниматься, а ты два года уже просидел. Часто общаюсь с учениками, которые не идут в 10 класс из-за страха, страх есть и у родителей учеников. Более того, образование стало дороже, меньше бесплатных мест. Поэтому ребята идут в колледжи», - объяснил он.

При этом он отметил, что в регионах колледжи сильно различаются по качеству образования.

«Разные есть впечатления о колледжах, все зависит от региона. Кто-то на местах рассказывает, что появились новые технологии, но есть и противоречивые отзывы. Чаще всего слышу, что финансирования на местах не хватает. Студенты иногда мне жалуются, что их учат слишком примитивно, но в разных направлениях подготовки есть свои проблемы и нюансы. Раньше многие из колледжей переходили в вузы, но сейчас уже везде требуется ЕГЭ», - добавил собеседник НСН.

Выпускники колледжей должны обучаться в вузах по сокращенной программе, чтобы получить недостающие фундаментальные знания и дальше применять уже полученные практические навыки на предприятиях, заявила ранее член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко «Радиоточке НСН».

