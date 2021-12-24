Правительство одобрило законопроект о более жёстком наказании за пытки

Правительство Российской Федерации поддержало проект закона об ужесточении уголовного наказания за пытки для представителей власти. Соответствующий положительный отзыв опубликован в базе данных Государственной думы.

Документ, в частности, даёт более четкое и подробное определение пытки. Кроме того, вводится понятие «запугивание». Оно описывается как «способ контроля над личностью заключенного или принуждения другого лица к совершению каких-либо действий под страхом пытки».

К пыткам также приравнивается принуждение осуждённых сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний к даче показаний. Привлекать к ответственности за пытки работников ФСИН позволит ещё одно положение документа. Оно вводит новый субъект преступления — сотрудника правоохранительного органа. По нынешним законам к ответственности за пытки привлекают только следователей или дознавателей.

Максимальное наказание по преступлениям такого рода увеличивается до 12 лет лишения свободы. Также пытки переведут в разряд особо тяжких преступлений, что повлечёт продление срока давности по ним до 15 лет.

Ранее законодательную инициативу поддержала уполномоченный по правам человека при президенте Татьяна Москалькова. Вместе с тем, она считает необходимым уточнить некоторые положения законопроекта при его доработке ко второму чтению.

Документ внесли в нижнюю палату парламента 20 декабря председатели комитетов Госдумы и Совета Федерации по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников и Андрей Клишас.

