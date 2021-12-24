Правительство одобрило законопроект о более жёстком наказании за пытки
Правительство Российской Федерации поддержало проект закона об ужесточении уголовного наказания за пытки для представителей власти. Соответствующий положительный отзыв опубликован в базе данных Государственной думы.
Документ, в частности, даёт более четкое и подробное определение пытки. Кроме того, вводится понятие «запугивание». Оно описывается как «способ контроля над личностью заключенного или принуждения другого лица к совершению каких-либо действий под страхом пытки».
К пыткам также приравнивается принуждение осуждённых сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний к даче показаний. Привлекать к ответственности за пытки работников ФСИН позволит ещё одно положение документа. Оно вводит новый субъект преступления — сотрудника правоохранительного органа. По нынешним законам к ответственности за пытки привлекают только следователей или дознавателей.
Максимальное наказание по преступлениям такого рода увеличивается до 12 лет лишения свободы. Также пытки переведут в разряд особо тяжких преступлений, что повлечёт продление срока давности по ним до 15 лет.
Ранее законодательную инициативу поддержала уполномоченный по правам человека при президенте Татьяна Москалькова. Вместе с тем, она считает необходимым уточнить некоторые положения законопроекта при его доработке ко второму чтению.
Документ внесли в нижнюю палату парламента 20 декабря председатели комитетов Госдумы и Совета Федерации по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников и Андрей Клишас.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,3 млн+24 703 / сут.
Умерли
302 тыс.+998 / сут.
Выздоровели
9,2 млн+41 213 / сут.
- Осквернившего портрет ветерана блогера в Москве посадили на четыре года
- Правительство одобрило законопроект о более жёстком наказании за пытки
- Россияне определили главное слово 2021 года
- Вице-премьер Польши заявил о намерении оставить должность
- Совфед одобрил закон о введении Fan ID
- В МИД РФ заявления Киева о стремлении к деэскалации на Донбассе назвали лживыми
- Во Львове неизвестный бросил «коктейль Молотова» в забор российского генконсульства
- Захарова назвала Украину кузницей боевиков-неонацистов
- Курганская журналистка объяснила, почему пришла к Путину с температурой
- Совфед разрешил использовать водительские права для идентификации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru