Миллиардер Вексельберг призвал ввести контроль над «кошмарными» бизнес-тренингами
Государство должно контролировать тренинги личностного роста, которые могут привести к трагическим последствиям. Такое мнение высказал бизнесмен, член бюро президиума Российского еврейского конгресса Виктор Вексельберг.
Как отметил миллиардер, бизнес-тренинги, тренинги личностного роста — это «кошмарно», и занимаются подобным «не очень профессиональные люди».
«Не очень хороший тренд, когда люди больше продают себя и фетиш, чем реально тренируют, особенно молодежь, которые больше поддаются, таких неопытных...» — цитирует Вексельберга РИА Новости.
Предприниматель призвал критично относиться к разного рода тренингам.
«Такую деятельность, наверное, нужно более четко контролировать. Разумный контроль государства должен быть, порой это приводит к трагическим последствиям», — подчеркнул Вексельберг.
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