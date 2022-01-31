Миллиардер Вексельберг призвал ввести контроль над «кошмарными» бизнес-тренингами

Как отметил миллиардер, бизнес-тренинги, тренинги личностного роста — это «кошмарно», и занимаются подобным «не очень профессиональные люди».

«Не очень хороший тренд, когда люди больше продают себя и фетиш, чем реально тренируют, особенно молодежь, которые больше поддаются, таких неопытных...» — цитирует Вексельберга РИА Новости.

Предприниматель призвал критично относиться к разного рода тренингам.

«Такую деятельность, наверное, нужно более четко контролировать. Разумный контроль государства должен быть, порой это приводит к трагическим последствиям», — подчеркнул Вексельберг.

