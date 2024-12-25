«Это скандал!»: В отрасли заверили, что банкам невыгодно отбирать квартиры у клиентов
Любой банк всегда найдет способ, как помочь клиенту восстановить его платежеспособность, например, может предоставить ему ипотечные каникулы, заявила НСН Ирина Радченко.
Ни один нормальный банк не заинтересован в том, чтобы доводить клиента до банкротства и отбирать у него квартиру, так как это серьезно отражается на его статистике и приводит к проблемам для самого банка. Об этом рассказала вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в разговоре с НСН.
Следственный комитет России проведет проверку по информации о рейдерском захвате квартир жителей Москвы. Ведомство уточнило, что в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» вышел сюжет о том, что десятки москвичей якобы стали жертвами рейдеров, которые за долги отбирают у них квартиры и реализуют через торги. Юристы считают, что этот случай иллюстрирует новую мошенническую схему. У собственника есть ипотечный долг, и квартиру выставляют на продажу, но пристав никак не уведомляет жильца об этом, а квартиру оценивают по заниженной стоимости и быстро продают. Радченко усомнилась в правдивости сюжета и отметила, что банкам выгоднее помочь человеку восстановить свои финансовые возможности.
«Немножко «хайповый» сюжет, не верю. Любой нормальный банк не заинтересован в процедуре банкротства, в отбирании квартиры и выставлению ее на торгах. Потому что это негативно скажется на банковской статистике, так как он, получается, выдает кредиты заранее неплатежеспособным клиентам. У них там Центробанк за это накручивает страховые, которые должен платить этот банк за ухудшение качества портфеля. Нормальный банк будет до последнего сражаться за то, чтобы клиент восстановил свою платежную дисциплину и платил. Для этого есть каникулы сроком шесть месяцев. Например, по причине подтвержденного заболевания, или если человек утратил работу, или его доход уменьшился на 30% и более. Сейчас в правительстве рассматривался закон, чтобы можно было два раза взять такие каникулы, потому что во время ковида многие клиенты ими воспользовались», - отметила она.
Она также подчеркнула, что если в этой мошеннической схеме действительно замешан банк, то это серьезный скандал.
«Журналистов, которые снимали этот сюжет или писали об этом, нужно просто с пристрастием допросить, узнать, смотрели ли они документы. Если это действительно ипотека и задействованы какие-то банки, то это повод к расследованию на уровне депутатов и правительства. Это серьезный скандал. Потому что это будет очень серьезной проблемой для всего рынка, так как подрывается доверие клиентов к ипотеке и банкам. Банки сейчас и так дуют, как говорится, на молоко, потому что состояние заемщиков ухудшается. Многим банкам легче отказать клиенту, который не сможет подтвердить свои доходы, чем выдать кредит и допустить дефолт», - подытожила Радченко.
Ранее стало известно, что выдача рыночной ипотеки в РФ в ноябре сократились на 40% по сравнению с октябрём, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На борту упавшего в Казахстане самолета взорвался кислородный баллон
- После крушения самолета в Казахстане возбудили уголовное дело
- «Запрос на естественность»: Врач назвала главные тренды в косметологии на 2025 год
- Число выживших в авиакатастрофе у Актау выросло до 28 человек
- Минцифры хочет создать сервис обработки обезличенных геотреков абонентов сотовой связи
- Росавиация дала комментарий после падения самолета в Актау
- Аэропорт Казани возобновил работу после снятия ограничений
- На борту разбившегося в Казахстане самолета находились 16 граждан РФ
- Кадыров: 12 выживших после авиакатастрофы в Актау находятся в тяжелом состоянии
- Ракета «Союз-2.1б» с пятым спутником «Ресурс-П» стартовала с Байконура
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru