«Это скандал!»: В отрасли заверили, что банкам невыгодно отбирать квартиры у клиентов

Ни один нормальный банк не заинтересован в том, чтобы доводить клиента до банкротства и отбирать у него квартиру, так как это серьезно отражается на его статистике и приводит к проблемам для самого банка. Об этом рассказала вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в разговоре с НСН.

Следственный комитет России проведет проверку по информации о рейдерском захвате квартир жителей Москвы. Ведомство уточнило, что в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» вышел сюжет о том, что десятки москвичей якобы стали жертвами рейдеров, которые за долги отбирают у них квартиры и реализуют через торги. Юристы считают, что этот случай иллюстрирует новую мошенническую схему. У собственника есть ипотечный долг, и квартиру выставляют на продажу, но пристав никак не уведомляет жильца об этом, а квартиру оценивают по заниженной стоимости и быстро продают. Радченко усомнилась в правдивости сюжета и отметила, что банкам выгоднее помочь человеку восстановить свои финансовые возможности.