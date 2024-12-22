Силуанов: лимитов по семейной ипотеке в 2025 году не будет

Власти не ожидают дефицита финансирования программы «Семейная ипотека» в 2025 году. Об этом в беседе с журналистом Павлом Зарубиным рассказал глава российского министерства финансов Антон Силуанов.

Чиновник объяснил, что все необходимые меры для стабильной работы такой программы уже приняты. Он также объяснил сложности с выдачей кредитов по программе в 2024 году повышением ключевой ставки.