Силуанов: лимитов по семейной ипотеке в 2025 году не будет
Власти не ожидают дефицита финансирования программы «Семейная ипотека» в 2025 году. Об этом в беседе с журналистом Павлом Зарубиным рассказал глава российского министерства финансов Антон Силуанов.
Чиновник объяснил, что все необходимые меры для стабильной работы такой программы уже приняты. Он также объяснил сложности с выдачей кредитов по программе в 2024 году повышением ключевой ставки.
Эта позиция Центробанка привела к быстрому исчерпанию выделенного бюджета. Теперь же Минфин фактор ключевой ставки учел — семейную ипотеку не будут останавливать вне зависимости от действий регулятора.
«То есть, действительно, лимитов нет — деньги по "семейке" будут в полном объеме», — добавил Силуанов.
20 декабря президент России Владимир Путин заявил, что семейную ипотеку со ставкой 6% необходимо сохранить «без всяких изъятий» и распространить на вторичный рынок жилья. Предложение, как позднее пояснил вице-премьер Хуснуллин, не коснется Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru