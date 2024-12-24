Минфин отверг идею льготной ипотеки для участников СВО

Министерство финансов России отвергло предложение депутатов Госдумы о введении льготного ипотечного кредитования для участников специальной военной операции, сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра финансов РФ Ивана Чебескова.

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Речь идет о процентной ставке в 2%. В ведомстве считают, что дополнительная программа только усилит текущие проблемы — многократное расширение льготных ипотечных программ привело к их превращению в массовый продукт, что не позволило достичь цели по повышению доступности жилья для россиян.

Кроме того, отметили в Минфине, введение новой программы потребует дополнительных средств из федерального бюджета.

В новую льготную ипотеку для участников СВО со ставкой 2% необходимо включить возможность приобретения земельных участков и строительства индивидуального жилья, заявил почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в разговоре с НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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