Минфин отверг идею льготной ипотеки для участников СВО

Речь идет о процентной ставке в 2%. В ведомстве считают, что дополнительная программа только усилит текущие проблемы — многократное расширение льготных ипотечных программ привело к их превращению в массовый продукт, что не позволило достичь цели по повышению доступности жилья для россиян.

Кроме того, отметили в Минфине, введение новой программы потребует дополнительных средств из федерального бюджета.

В новую льготную ипотеку для участников СВО со ставкой 2% необходимо включить возможность приобретения земельных участков и строительства индивидуального жилья, заявил почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в разговоре с НСН.

