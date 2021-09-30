Зоозащитник рассказал о проблемах тигров, которыми «померились» Путин с Токаевым

«Тигры на Дальнем Востоке покрупнее, конечно. Разные особи по-разному, но амурские тигры достаточно крупные. Не хотелось бы вмешиваться в международные споры в отношении размеров тигров и оказаться между Сциллой и Харибдой, но с точки зрения биологии это так», - сказал Горячев.

Он также отметил, что, защищая тигров, надо избежать их «конкуренции» с местными жителями.

«Иногда тигры вызывают определенные проблемы, в том числе проблемы с безопасностью. Это крупный хищник и, конечно, встреча с ним в лесу может для человека закончиться не всегда удачно. И когда мы говорим о необходимости их охраны, речь идет, в том числе, и о необходимости правильного информирования населения, которое имеет традиционные уклады и привыкло к одному стилю жизни. А когда рядом возникает крупный хищник, который охраняется государством, у местного населения иногда возникает непонимание. Иногда тигр становится конкурентом за какие-то ресурсы, условно: "Вчера мне можно было туда ходить, и все было нормально, а сегодня вместо меня там тигр"», - уточнил зоозащитник.

Горячев также подчеркнул, что, забрав что-то у населения ради охраны тигров, надо предлагать что-то взамен, иначе люди станут «жертвами».

«Здесь предстоит очень большая работа. Помимо банальных вопросов и разъяснений о важности сохранения этих видов, это и хозяйственные вопросы, связанные с развитием территорий. Если ты что-то отнимаешь, то должен что-то дать взамен. Если мы говорим о Национальных парках, это, в том числе, и работа. Возможно развитие там экологического туризма с привлечение местного населения, чтобы оно не оказалось жертвой, а было заинтересовано в сохранении редких видов», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».