«Это рабский труд!». В Госдуме поддержали уголовное наказание за «серую» зарплату
Депутат Олег Шеин в беседе с НСН призвал уголовно наказывать крупные компании за выплату «серых» и «чёрных» зарплат, но сделать исключение для индивидуальных предпринимателей.
Ввести в России уголовную ответственность за «серую» зарплату вне зависимости от суммы выплат предложил глава бюджетного комитета Совета Федерации Анатолий Артамонов. Как пишет РИА Новости, инициативу сенатор направил в общенациональный план действий по восстановлению экономики.
Он напомнил, что сейчас такое наказание предусмотрено лишь руководителей для тех предприятий, где работают сотрудники, которым выплачивается «серая» зарплата в размере 100 тысяч рублей и выше.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин в эфире НСН поддержал инициативу, предложенную в Совете Федерации, сравнив "чёрную" и "серую" занятость с рабским трудом.
«Инициатива правильная. Единственное, её надо ограничить крупными компаниями, а не индивидуальными предпринимателями, потому что они просто загнаны силой обстоятельств в "серую" зону. А по крупным компаниям и их подрядчикам это решение давно надо было принимать. "Серая" и "чёрная" занятость означает, что человека, если у него не заключён трудовой договор, можно уволить без всяких оснований. Работодатель просто может сказать, что видит этого сотрудника в первый раз в жизни и платить ему ничего не будет. Это рабский труд!» - возмутился депутат.
Он также связал "серую" и "чёрную" зоны трудоустройства в России с недофинансированием медицины и низкой продолжительностью жизни.
«Кроме того, в результате переноса рабочих отношений в "серую" зону, у нас годами недофинансируется медицина, хотя здравоохранение у нас страховое. По этой причине у нас проблемы с заработной платой врачей, а многих медицинских работников сократили. И по этой же причине у нас сниженная продолжительность жизни, по сравнению с другими развитыми странами мира», - добавил Олег Шеин.
Ранее, руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с НСН комментируя данные, приведённые Росстатом, о снижении реальных денежных доходов россиян на 0,2%, пояснил, почему фиксируются столь незначительные цифры.
«Методики Росстата известны тем, что ведутся по известным открытым источникам, то есть, по легальной занятости. По тому, что происходит в «тени», Росстат не считает. И тут возникает вопрос, как Росстат будет фиксировать снижение доходов во втором квартале, потому что оно будет в значительной мере выпадать из зоны видимости Росстата. Речь идет не о больших производствах и бюджетниках, а людях, которые были заняты в сером, полу-сером секторе экономики», - сообщил экономист.
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