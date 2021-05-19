«Из тюрьмы он бы не вышел». Адвокат Платошкина назвал условный приговор «праздником»

«Мое личное мнение, хотя я могу ошибаться, что этому (условному сроку вместо реального – прим. НСН) все-таки способствовал большой общественный резонанс. Потому что даже невозможно описать то, что сейчас происходит у суда, сколько здесь людей. Такое ощущение, что сегодня просто праздник какой-то. Может быть, грустно называть праздником ситуацию, когда человека осудили, но праздник в том, что человека не посадили реально. Если бы суд удовлетворил то наказание, которое запрашивала сторона обвинения, и доктора наук, 55-летнего профессора на 6 лет отправили бы в места лишения свободы - это уже, наверное, было бы равносильно тому, что фактически он уже бы не вышел», - сказал Обозов.

Он рассказал, что Платошкин пришел суд с вещами, и весть об условном наказании была воспринята его сторонниками очень радостно. Люди, собравшиеся у суда, ликуют, потому что готовились к худшему варианту развития событий.

«Платошкин воспринял это решение лучше, чем он воспринял бы решение суда, связанное с реальным лишением свободы. Однако мы, безусловно, будем обжаловать приговор, потому что приговаривать даже к условному наказанию человека, который вообще не виноват - незаконно и неправильно. В нашей стране, к сожалению, условный приговор практически равносилен оправдательному», - добавил адвокат.

По его словам, Платошкин свою вину не признавал и не признал, а сам приговор суда был очень противоречивым.

«Суд не принял во внимание практически все доводы защиты, даже очевидные. Более того, в материалах дела находились заключения экспертов Следственного комитета, которые были полностью в пользу Платошкина, но суд дал им иную оценку. Я считаю, что судебное разбирательство шло абсолютно необъективно, часто допускались нарушения закона. Все это мы отразим в апелляционной жалобе и подадим ее в установленный законом срок», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Платошкин с июня 2020 года находился под домашним арестом. Гособвинение просило для политика шесть лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в размере 500 тысяч рублей. 19 мая суд признал Платошкина виновным и назначил ему пять лет лишения свободы условно и штраф в размере 700 тысяч рублей за склонение к массовым беспорядкам и распространение ложной информации о коронавирусе.

В приговоре отмечается, что политик публиковал на YouTube видеоролики и озвучивал ложные данные о виновности российских властей в распространении COVID-19, а также разжигал протестные настроения, «маскируя свои призывы под побуждения к мирным митингам».