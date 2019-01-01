Астахов посоветовал кандидатам в Мосгордуму идти в суд, а не на митинги

Павел Астахов: «Какой будет политика Бориса Джонсона, мы узнаем уже в ближайшее время, так как Великобритании придется решать очень сложные вопросы. Например, Brexit. Ну и, конечно, ей придется выстраивать отношения с Россией. Провозглашенные предыдущим премьером «холодная война» и крестовый поход против нашей страны не дали результатов. Теперь новому главе правительства придется продумывать и предлагать новые шаги в сторону выстраивания диалога с нашей страной и ее руководством. Но не стоит забывать, что в последние годы Лондон стал почти русским городом. И во внешней политике этот факт нельзя сбрасывать со счетов. Это, кстати, касается и России. Работа с нашими соотечественниками за рубежом ведется недостаточно последовательно и эффективно, а это все – наши люди и без них наш народ не полный. Так давайте пожелаем Борису Джонсону удачи, мудрости и терпения», - предложил Павел Астахов, общаясь с НСН.

