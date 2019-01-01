Астахов посоветовал кандидатам в Мосгордуму идти в суд, а не на митинги
Адвокат Павел Астахов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В Хабаровском крае 24 июля будет объявлен
В Хабаровском крае 24 июля будет объявлен траур в связи с пожаром в детском палаточном лагере «Холдоми».
Павел Астахов: «В любой детской беде виноваты, прежде всего, взрослые люди. И у каждого ЧП всегда есть имя и фамилия. Уголовное дело и проводимое в рамках этого дела расследование должны помочь выявить всех виновных, а главное выяснить все причины, по которым такое ЧП могло произойти. Надеемся, что это будет сделано»,- отметил Павел Астахов, общаясь с НСН.
Памфилова заявила, что митинги не влияют на решения Центризбиркома
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что митинги не влияют на принятие решений Центризбиркомом. Об этом она рассказала на встрече с кандидатами в Мосгордуму, позиционирующими себя как независимые.
Павел Астахов: «Сейчас вокруг выборов в Мосгордуму развернулись серьезные баталии. В городе проходят митинги и пикеты. Но, как пояснила глава ЦИК, они ни к чему не приведут. И, с этой точки зрения, безусловно, эффективней идти в суд. Судебная власть и ее решения, безусловно, выше решений ЦИКа и всей исполнительной власти. Конечно, история знает и другие процедуры, но они не имеет ничего общего с демократией и законностью. Широкая общественность, то есть, все граждане избирательного возраста, участвуют в формировании состава властных структур через выборы. А институты, которые организуют эти выборы, должны действовать в интересах людей, которые голосуют и выбирают, поэтому все из действия должны быть честными, открытыми и прозрачными», - подчеркнул он в эфире НСН.
Новым премьер-министром Великобритании станет Борис Джонсон
Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон избран лидером Консервативной партии. Это означает, что теперь именно он сменит на посту премьер-министра страны Терезу Мэй.
Павел Астахов: «Какой будет политика Бориса Джонсона, мы узнаем уже в ближайшее время, так как Великобритании придется решать очень сложные вопросы. Например, Brexit. Ну и, конечно, ей придется выстраивать отношения с Россией. Провозглашенные предыдущим премьером «холодная война» и крестовый поход против нашей страны не дали результатов. Теперь новому главе правительства придется продумывать и предлагать новые шаги в сторону выстраивания диалога с нашей страной и ее руководством. Но не стоит забывать, что в последние годы Лондон стал почти русским городом. И во внешней политике этот факт нельзя сбрасывать со счетов. Это, кстати, касается и России. Работа с нашими соотечественниками за рубежом ведется недостаточно последовательно и эффективно, а это все – наши люди и без них наш народ не полный. Так давайте пожелаем Борису Джонсону удачи, мудрости и терпения», - предложил Павел Астахов, общаясь с НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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