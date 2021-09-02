«Это передергивание!» В Госдуме призвали москвичей бояться не таксистов, а дураков

«Это передергивание, и такси не несут никакой опасности, несмотря на последние сообщения СМИ. Это как история с самокатами, когда погибло 5 человек на всю страну, а шума столько. Как только происходит ЧП с самокатом или такси, все газеты и телеканалы начинают об этом говорить, рассказывать и показывать, из-за чего создается ажиотаж. Информация об «ужасающих данных» не имеет под собой никаких оснований. Этот вопрос изучал экспертный центр при правительстве РФ, который пришел к очень интересным выводам о том, что, если вы передвигаетесь в такси, а не на личном автомобиле, у вас примерно в 2,7 раза меньше вероятность попасть в ДТП. А возможность погибнуть в ДТП - в 4 раза меньше по сравнению с поездками на личных автомобилях», - сообщил Лысаков.

При этом он сослался на личный опыт вождения, признавшись, что опасается на дорогах не таксистов, а неадекватов.

«Когда я на дороге, то опасаюсь дураков и людей, находящихся в состоянии наркотического, психотропного и алкогольного опьянения. Я сам каждый день за рулем, являюсь таким же водителем, как и все, и часто вижу совершенно стеклянные глаза у других водителей. Я пропускаю мотоциклистов, которые не представляют никакой угрозы. А нынешние таксисты – они еле пилят вообще и спят на ходу, поэтому какую угрозу они могут представлять? Никакой угрозы. Представляют угрозу неадекватные водители, которые могут быть за рулем и легкового, и грузового автомобиля, и даже общественного транспорта. Это может быть любой водитель, который не уважает ПДД, закон и других участников дорожного движения», - подчеркнул член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.

Лысаков также разъяснил методику, по которой следует рассчитывать статистику ДТП.

«Рассчитывать аварийность надо не по абсолютной цифре, а высчитывать удельную аварийность. Единственный правильный подход – это количество ДТП в зависимости от пробега. Обычный автомобиль проезжает в год 10-12 тыс. км, и если одно ДТП в год на личном автомобиле – это одна картинка, а если одно ДТП в год у такси – совсем другая. Потому что у такси в год 100-200 тыс. км пробега и более», - пояснил автоэксперт.

Вместе с тем Лысаков заявил о необходимости решать проблему с электросамокатами, прокат которых он предлагает запретить.