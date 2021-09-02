«Это передергивание!» В Госдуме призвали москвичей бояться не таксистов, а дураков
На дорогах следует бояться дураков и неадекватных водителей со стеклянными глазами, а не таксистов, которые «еле пилят», сказал НСН Вячеслав Лысаков.
Москвичам не стоит верить «страшилкам СМИ» о таксистах, поскольку на самом деле с ними ездить безопаснее, чем на личном автомобиле, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, автоэксперт Вячеслав Лысаков.
Ранее в департаменте транспорта Москвы заявили о «крайне высоком» количестве ДТП с участием таксистов, назвав «ужасающей» статистику случаев наездов на пешеходов.
«Это передергивание, и такси не несут никакой опасности, несмотря на последние сообщения СМИ. Это как история с самокатами, когда погибло 5 человек на всю страну, а шума столько. Как только происходит ЧП с самокатом или такси, все газеты и телеканалы начинают об этом говорить, рассказывать и показывать, из-за чего создается ажиотаж. Информация об «ужасающих данных» не имеет под собой никаких оснований. Этот вопрос изучал экспертный центр при правительстве РФ, который пришел к очень интересным выводам о том, что, если вы передвигаетесь в такси, а не на личном автомобиле, у вас примерно в 2,7 раза меньше вероятность попасть в ДТП. А возможность погибнуть в ДТП - в 4 раза меньше по сравнению с поездками на личных автомобилях», - сообщил Лысаков.
При этом он сослался на личный опыт вождения, признавшись, что опасается на дорогах не таксистов, а неадекватов.
«Когда я на дороге, то опасаюсь дураков и людей, находящихся в состоянии наркотического, психотропного и алкогольного опьянения. Я сам каждый день за рулем, являюсь таким же водителем, как и все, и часто вижу совершенно стеклянные глаза у других водителей. Я пропускаю мотоциклистов, которые не представляют никакой угрозы. А нынешние таксисты – они еле пилят вообще и спят на ходу, поэтому какую угрозу они могут представлять? Никакой угрозы. Представляют угрозу неадекватные водители, которые могут быть за рулем и легкового, и грузового автомобиля, и даже общественного транспорта. Это может быть любой водитель, который не уважает ПДД, закон и других участников дорожного движения», - подчеркнул член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.
Лысаков также разъяснил методику, по которой следует рассчитывать статистику ДТП.
«Рассчитывать аварийность надо не по абсолютной цифре, а высчитывать удельную аварийность. Единственный правильный подход – это количество ДТП в зависимости от пробега. Обычный автомобиль проезжает в год 10-12 тыс. км, и если одно ДТП в год на личном автомобиле – это одна картинка, а если одно ДТП в год у такси – совсем другая. Потому что у такси в год 100-200 тыс. км пробега и более», - пояснил автоэксперт.
Вместе с тем Лысаков заявил о необходимости решать проблему с электросамокатами, прокат которых он предлагает запретить.
«Понятно, что вопрос с самокатами решать, надо строить специальные дорожки, а я предложил вообще прокат запретить, потому что любой человек, который идет навеселе и у него взыграло желание прокатиться с ветерком, берет прокатный самокат и мчится в толпу, не контролируя абсолютно ничего. Ну и молодежи по приколу – разгоняются и сбивают детей и пешеходов», - заключил собеседник НСН.
Ранее председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин заявлял «Радиоточке НСН», что водители такси в целом негативно влияют на дорожную безопасность, так как зачастую плохо ориентируются в чужих городах и неаккуратно водят. Он предложил запретить работать в такси водителям с небольшим стажем.
По данным Дептранса Москвы, в 2020 году в столице произошло 1667 аварий с участием водителей такси, в которых погибло 60 человек и почти 2 тысячи получили ранения.
«Это крайне высокие цифры, и мы очень сильно обеспокоены такой нехорошей тенденцией», - отметил замруководителя столичного департамента транспорта Москвы Дмитрий Пронин
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