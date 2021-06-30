Автомобилисты призвали усилить контроль за таксистами на дорогах
Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин напомнил, что водители такси в целом негативно влияют на дорожную безопасность, так как зачастую плохо ориентируются в городе и неаккуратно водят.
В Госавтоинспекции напомнили о запрете таксистам, чей стаж менее трех лет, пользоваться агрегатором. Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отметил, что таксистам с небольшим стажем вообще необходимо запретить работать в такси.
«Чем больше стаж у таксиста, тем лучше. Наверное, это основано на какой-то статистике о том, что водители с меньшим стажем ездят не очень безопасно. Я не знаю, при чем здесь агрегаторы, мне кажется, нужно в принципе ограничить их право работать в такси, они же и без агрегатора могут работать. Если вы считаете, что водителем такси можно работать после определенного стажа, то давайте так и сделаем, а если вы уже разрешили им работать в такси, почему бы им не пользоваться агрегаторами», - заявил собеседник «Радиоточки НСН».
Похмелкин также напомнил, что водители такси в целом негативно влияют на дорожную безопасность, так как зачастую плохо ориентируются в городе и неаккуратно водят.
«Сейчас, конечно, очень много людей работают водителями такси, работают не в своем регионе, плохо знают чужой город, особенно Москву, ездят, как угодно, ДТП с участием таксистов много. Поэтому эта категория водителей, безусловно, представляет определенную проблему с точки зрения обеспечения безопасности», - объяснил он.
Ранее московская административная дорожная инспекция потребовала у агрегаторов такси прекратить подключать к своим сервисам водителей с иностранными правами и без опыта вождения.
Глава ГИБДД Михаил Черников в интервью газете «Аргументы и факты» отметил, что доступ к услугам агрегатора надо предоставлять только таксистам со стажем не менее трех лет, российским водительским удостоверением или иностранным удостоверением страны, где русский язык является государственным. Также, по его мнению, ПО сервиса заказа такси нужно дополнить функционалом по прекращению передачи водителю данных о заказах при превышении им допустимого времени пребывания за рулем.
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