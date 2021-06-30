Автомобилисты призвали усилить контроль за таксистами на дорогах

В Госавтоинспекции напомнили о запрете таксистам, чей стаж менее трех лет, пользоваться агрегатором. Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отметил, что таксистам с небольшим стажем вообще необходимо запретить работать в такси.

«Чем больше стаж у таксиста, тем лучше. Наверное, это основано на какой-то статистике о том, что водители с меньшим стажем ездят не очень безопасно. Я не знаю, при чем здесь агрегаторы, мне кажется, нужно в принципе ограничить их право работать в такси, они же и без агрегатора могут работать. Если вы считаете, что водителем такси можно работать после определенного стажа, то давайте так и сделаем, а если вы уже разрешили им работать в такси, почему бы им не пользоваться агрегаторами», - заявил собеседник «Радиоточки НСН».