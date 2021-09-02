В Москве назвали «ужасающей» ситуацию с наездами таксистов на пешеходов
Московские власти обеспокоены большим количеством ДТП с участием таксистов, заявил заместитель руководителя департамента транспорта столицы Дмитрий Пронин.
«Аварийность с участием такси остается высокой. В прошлом году было совершено 1667 аварий с участием водителей такси, в которых погибло 60 человек и почти 2 тысячи человек получили ранения», - сказал Пронин в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Он подчеркнул, что это «крайне высокие цифры», добавив, что «мы очень сильно обеспокоены такой нехорошей тенденцией».
Примерно в каждом третьем случае от общего количества ДТП (32%) таксисты наезжают на пешеходов.
«Это очень ужасающие цифры, тяжелые», - подчеркнул Пронин, которого цитирует РИА Новости.
По данным Дептранса, в столичном регионе работают около 150 тысяч автомобилей такси. При этом порядка 70% заказов приходится на «Яндекс.Такси», 20% пассажиров предпочитают «Ситимобил», 6% - Gett.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,0 млн+18 985 / сут.
Умерли
185 тыс.+798 / сут.
Выздоровели
6,2 млн+18 669 / сут.
- В Красную книгу внесли лошадь Пржевальского
- СМИ сообщили о гибели мужчины в давке на афгано-пакистанской границе
- Политолог назвал главный успех Зеленского от визита в США
- В Анапе разрешили купаться в море
- СМИ: турецкий суд приговорил напавшего на россиян мужчину к 36 годам тюрьмы
- В Москве назвали «ужасающей» ситуацию с наездами таксистов на пешеходов
- СМИ: WhatsApp оштрафовали на 225 млн евро за нарушение правил защиты данных
- Стартап «под ключ»: Предпринимательский и медиа классы появятся в школах Москвы
- Поправивший Путина школьник закрыл свои соцсети
- Россияне жалуются на серьезные сбои в работе Instagram
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru