В Москве назвали «ужасающей» ситуацию с наездами таксистов на пешеходов

Московские власти обеспокоены большим количеством ДТП с участием таксистов, заявил заместитель руководителя департамента транспорта столицы Дмитрий Пронин.

«Аварийность с участием такси остается высокой. В прошлом году было совершено 1667 аварий с участием водителей такси, в которых погибло 60 человек и почти 2 тысячи человек получили ранения», - сказал Пронин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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Он подчеркнул, что это «крайне высокие цифры», добавив, что «мы очень сильно обеспокоены такой нехорошей тенденцией».

Примерно в каждом третьем случае от общего количества ДТП (32%) таксисты наезжают на пешеходов.

«Это очень ужасающие цифры, тяжелые», - подчеркнул Пронин, которого цитирует РИА Новости.

По данным Дептранса, в столичном регионе работают около 150 тысяч автомобилей такси. При этом порядка 70% заказов приходится на «Яндекс.Такси», 20% пассажиров предпочитают «Ситимобил», 6% - Gett.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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