В Москве назвали «ужасающей» ситуацию с наездами таксистов на пешеходов

Он подчеркнул, что это «крайне высокие цифры», добавив, что «мы очень сильно обеспокоены такой нехорошей тенденцией».

Примерно в каждом третьем случае от общего количества ДТП (32%) таксисты наезжают на пешеходов.

«Это очень ужасающие цифры, тяжелые», - подчеркнул Пронин, которого цитирует РИА Новости.

По данным Дептранса, в столичном регионе работают около 150 тысяч автомобилей такси. При этом порядка 70% заказов приходится на «Яндекс.Такси», 20% пассажиров предпочитают «Ситимобил», 6% - Gett.

