«Это очень страшно!»: «Кривая линия» НСН спасает детей от хостела и мусорной мафии
Маргинальные постояльцы московского хостела второй год пугают детсадовцев и школьников, а тысячи жителей Краснодара шесть лет не спят по ночам из-за мусоровозов.
В новом сезоне социального проекта «Национальной службы новостей» «Кривая линия» к нам поступило уже около ста обращений из разных регионов страны. Только за первую неделю ноября мы получили больше 20 жалоб, при этом география обращений впечатляет. Это Краснодарский край и Уфа, Тамбовская область и Татарстан, Анапа, Ставрополь и другие города.
Представители министерств и ведомств активно отвечают на запросы НСН, при этом зачастую федеральные власти искренне удивляются беспределу, творящемуся в небольших городах.
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Несколько дней назад к нам поступило обращение жителей дома на улице Ивана Бабушкина в Москве, которые второй год мучаются из-за неприятных соседей.
Тайком от жильцов в доме открыли хостел, населенный маргиналами. При этом совсем рядом находятся школа и два детских сада.
«Детский сад находится прямо напротив входа в хостел, а там постоянно драки, пьянки, стоят люди в трусах, постоянно курят и матерятся, а напротив - дети. Мы уже просто не знаем, что делать. Там явно что-то куплено, продано, подкуплено, потому что миллион бумаг о нарушениях, но ничего не двигается, ноль», - возмущается местная жительница Ирина.
Новые арендаторы долго скрывали, что в доме будет хостел, говорили о спортзале, однако обманули жильцов.
«Они очень долго скрывали, что там у них хостел. Когда два года назад это помещение выставлялось на торги, нас как собственников никто не уведомил. Они просто вселились и начали ремонт. Мы спрашивали, а что здесь будет? Они говорили, что тренажерный зал. А потом в какой-то момент мы увидели, что подъезжает машина и выгружают кучу сетчатых кроватей. И мы тут все, мягко говоря, обалдели», - призналась собеседница НСН.
«Национальная служба новостей» обратилась в прокуратуру Москвы с просьбой навести порядок.
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Ну а тысячи жителей Краснодара шестой год не могут спать по ночам из-за «мусорной мафии», установившей свои порядки.
В нарушение всех норм мусоровозы гремят в темноте и будят маленьких детей, потому что им так удобно.
«Возле моего дома мусоровозы шумят с четырех до пяти утра, а по району - где-то с двух часов ночи до шести утра. Он у нас довольно большой, тут очень много домов, 40 тысяч населения. Уровень шума у машины около 90-95 децибел, это ужасно громко. У меня маленькие дети, сейчас еще один ребенок родится, при этом окна открыть – про это вообще никто не говорит. Все ночью с закрытыми окнами, но и через них это все очень хорошо слышно. Всё это очень неприятно, а точнее страшно», - пожаловался НСН Максим Рапаев.
Местные власти и компания, вывозящая мусор, кормят жителей обещаниями подумать над проблемой, но по факту за шесть лет только две недели вывозили мусор в нормальное время.
Максим признался, что уже устал стучаться лбом в «бронированную стену», хотя изначально всем казалось, что это простой вопрос.
НСН попросила разобраться в ситуации губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.
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Обратиться со своей проблемой в «Кривую линию» НСН можно, заполнив форму в одноименном разделе на сайте NSN.FM.
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