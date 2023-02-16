Одобрена сделка по продаже заводов IKEA в России
В России правительственная комиссия одобрила сделку по продаже трех предприятий компании IKEA в РФ, сообщают «Известия».
Покупателями стали отечественные «Слотекс» и изготовитель пиломатериалов «Лузалес». Оставленные шведской компанией мощности продолжат работу, продукцию этих заводов станут продавать в российских розничных торговых сетях.
Теперь российская сторона и IKEA должны провести сделку, сумма и параметры которой не раскрываются.
В конце декабря губернатор Новгородской области Андрей Никитин заявил, что сделка по покупке мебельной фабрики в Новгороде находится на финишной прямой. Тогда глава региона не стал называть потенциальных инвесторов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru