Минпромторг: заводы IKEA в РФ после смены владельца продолжат выпускать ту же продукцию

На сохранение прежней линейки продукции ориентированы все производственные и технологические мощности заводов, отметил чиновник.

По его словам, менять процессы на предприятиях нет смысла. Необходимо развивать то, что было достигнуто ранее, сказал Евтухов.

Правительственная комиссия одобрила сделку по продаже трех заводов IKEA в России, сообщила газета «Известия». Покупателями стали отечественные компании «Слотекс» и «Лузалес».

Работавшие в РФ под брендом Mothercare магазины сменили название на Motherbear. Переименование подтвердили сотрудники торговых точек, пишет НСН.

