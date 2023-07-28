«Это неизбежно!»: В Госдуме назвали сроки ухода России от анонимного интернета

Россия придет к деанонимизации интернета в течение ближайших нескольких лет, заявил в интервью НСН заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Член Общественной палаты Александр Малькевич ранее указал НСН на необходимость деанонимизации Рунета в условиях ведущейся против России информационной войны. По его словам, анонимы распространяют клевету, при этом наша страна на первом месте в мире по «сетевой травле».