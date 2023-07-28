«Это неизбежно!»: В Госдуме назвали сроки ухода России от анонимного интернета
Telegram остается анонимным, потому что российские законы не требуют радикальных мер, сказал в эфире НСН Андрей Свинцов, допустив появление аналога паспортной системы для доменов.
Россия придет к деанонимизации интернета в течение ближайших нескольких лет, заявил в интервью НСН заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
Член Общественной палаты Александр Малькевич ранее указал НСН на необходимость деанонимизации Рунета в условиях ведущейся против России информационной войны. По его словам, анонимы распространяют клевету, при этом наша страна на первом месте в мире по «сетевой травле».
«В относительной перспективе уход от анонимности в интернете – это неизбежность. Возможно ли это сделать на территории России, сказать сложно. Определенные предложения в этом направлении уже делаются. Недавно был внесен законопроект о регистрации с использованием только российских почтовых сервисов. Этот процесс идет медленно, но, думаю, что в ближайшие несколько лет мы в любом случае к этому придем», - сказал Свинцов.
По его мнению, Telegram, а также другие мессенджеры и соцсети будут анонимными ровно столько времени, сколько позволяют российские законы.
«Рынок перенастроится и те сервисы, которые захотят работать легально, будут соблюдать законодательство. Пока закон не требует радикальных мер, значит и Telegram анонимен. Если будут какие-то радикальные меры, посмотрим, как это все будет реализовываться. Центробанк, например, уже выпустил рекомендацию, чтобы банки ограничивали сервисы предоставления через мессенджеры различных услуг, потому что идет утечка данных», - отметил депутат.
Свинцов допустил, что для регистрации в соцсетях нужны будут паспорта.
«Думаю, что в ближайшие несколько лет страны будут объединяться в союзы, внутри которых будут создавать предпосылки для полностью легитимной системы взаимоотношений между контрагентами, будь то юридические или физические лица. Все сведется к формату по аналогии с доменными именами, когда оно приобретается по паспорту, понятно, кому принадлежит, и достаточно просто блокируется при совершении преступлений или нарушении авторских прав»,- заключил собеседник НСН.
Накануне на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в Италии, украинская саблистка Ольга Харлан отказалась пожимать руку россиянке Анне Смирновой, после чего ее дисквалифицировали, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным СМИ, после этого Смирновой и членам ее семьи в соцсетях стали поступать серьезные угрозы от украинцев.
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