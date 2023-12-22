«Это не вах!»: Чем грозит россиянам отсутствие вильпрафена в аптеках
Вильпрафен не является уникальным антибиотиком, который «все лечит», и у него есть аналоги, сказал в эфире НСН Владимир Болибок, а Владислав Жемчугов признался, что вообще его не использует.
Россияне не испытают больших проблем, если с прилавков аптек и в больницах пропадет антибиотик вильпрафен, уверены эксперты, опрошенные НСН.
По данным РБК, международная фармкомпания Astellas выводит с российского рынка антибиотики вильпрафен и вильпрафен солютаб (джозамицин). Издание утверждает, что запасы вильпрафена в аптеках на исходе, а его аналогов в России нет.
«Говорить, что он прямо так востребован, "о Боже мой, что мы будем без него делать", я бы не стал. Джозамицин назначают специалисты узкого профиля: гинекологи, урологи, пульмонологи. Это один из антибиотиков эритромицинового ряда. Их аналогов достаточно много, начиная с самого эритормицина. Не могу сказать, что он прям "вах" – все лечит. Один из антибиотиков, не более», - сказал НСН врач-иммунолог Владимир Болибок.
По его словам, если будет соответствующая команда и финансирование, российские ученые смогут сделать аналог.
«Не думаю, что в ближайшее время его не удастся заместить. Воспроизвести то, что известно, думаю, для наших химиков это не особая проблема, если поставить такую задачу», - пояснил Болибок.
Со своей стороны, доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов сказал НСН, что вообще не использует вильпрафен в своей практике.
«Я лично за 30-летнюю практику его ни разу не назначал, а я доктор по инфекциям, говорят, хороший доктор. Вильпрафен очень часто назначают при герпесе женщинам. Каждый врач имеет право на свое мнение, но для меня и моих пациентов абсолютно не будет проблемы, если он исчезнет», - подчеркнул он.
Как сообщили в Минздраве России, остатков антибиотика с джозамицином в медицинских организациях страны хватит на полгода, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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