В России прекратят производство антибиотика вильпрафен
Международная фармацевтическая компания Astellas, штаб-квартира которой находится в Японии, решила вывести из России антибиотики вильпрафен и вильпрафен солютаб (непатентованное наименование — джозамицин). Об этом сообщает РБК.
Подобные препараты применяют в лечении различных заболеваний, в том числе инфекций верхних и нижних дыхательных путей, ЛОР-органов, кожных покровов, мягких тканей, используются в стоматологии и офтальмологии.
По данным РБК, запасы таких лекарств практически закончились в аптеках во второй половине декабря. Согласно данным онлайн-агрегатора «Мегаптека», в Москве нет в наличии вильпрафена, а вильпрафен солютаб доступен только в одной из 2,5 тысячи подключенных к сервису торговых точек, пишет Ura.ru. Также этих препаратов нет в Санкт-Петербурге, Перми, Тамбове.
В России вильпрафен и вильпрафен солютаб выпускают заводы «Ортат» и «Зио-Здоровье». В последней организации отметили, что Astellas решила прекратить производство джозамицина и вывести его с российского рынка. Представительство фармкомпании в РФ подтвердило прекращение выпуска лекарства и его вывод из страны.
Ранее стало известно, что с 2024 года в Россию перестанут поставлять датский препарат от диабета «Ребелсас», напоминает RT.
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