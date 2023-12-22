В России прекратят производство антибиотика вильпрафен

Подобные препараты применяют в лечении различных заболеваний, в том числе инфекций верхних и нижних дыхательных путей, ЛОР-органов, кожных покровов, мягких тканей, используются в стоматологии и офтальмологии.

По данным РБК, запасы таких лекарств практически закончились в аптеках во второй половине декабря. Согласно данным онлайн-агрегатора «Мегаптека», в Москве нет в наличии вильпрафена, а вильпрафен солютаб доступен только в одной из 2,5 тысячи подключенных к сервису торговых точек, пишет Ura.ru. Также этих препаратов нет в Санкт-Петербурге, Перми, Тамбове.

В России вильпрафен и вильпрафен солютаб выпускают заводы «Ортат» и «Зио-Здоровье». В последней организации отметили, что Astellas решила прекратить производство джозамицина и вывести его с российского рынка. Представительство фармкомпании в РФ подтвердило прекращение выпуска лекарства и его вывод из страны.

Ранее стало известно, что с 2024 года в Россию перестанут поставлять датский препарат от диабета «Ребелсас», напоминает RT.

