Минздрав: Антибиотиков с джозамицином в российских больницах хватит на полгода
Остатков антибиотика с действующим веществом джозамицин в медицинских организациях хватит на полгода, сообщили в пресс-службе Минздрава России, передает РИА Новости.
При этом отмечается, что препараты могут быть заменены азитромицином и кларитромицином, проблем с поставками которых нет.
До этого стало известно, что международная фармацевтическая компания Astellas, штаб-квартира которой находится в Японии, решила вывести из России антибиотики вильпрафен и вильпрафен солютаб (непатентованное наименование — джозамицин). Об этом сообщает РБК. Подобные препараты применяют в лечении различных заболеваний, в том числе инфекций верхних и нижних дыхательных путей, ЛОР-органов, кожных покровов, мягких тканей, используются в стоматологии и офтальмологии, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru