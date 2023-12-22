Минздрав: Антибиотиков с джозамицином в российских больницах хватит на полгода

Остатков антибиотика с действующим веществом джозамицин в медицинских организациях хватит на полгода, сообщили в пресс-службе Минздрава России, передает РИА Новости.

При этом отмечается, что препараты могут быть заменены азитромицином и кларитромицином, проблем с поставками которых нет.

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До этого стало известно, что международная фармацевтическая компания Astellas, штаб-квартира которой находится в Японии, решила вывести из России антибиотики вильпрафен и вильпрафен солютаб (непатентованное наименование — джозамицин). Об этом сообщает РБК. Подобные препараты применяют в лечении различных заболеваний, в том числе инфекций верхних и нижних дыхательных путей, ЛОР-органов, кожных покровов, мягких тканей, используются в стоматологии и офтальмологии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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