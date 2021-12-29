В КПРФ предложили «закапывать или сжигать» нелюдей

Он уточнил, что соответствующий проект в КПРФ подготовили еще несколько лет назад.

При этом Синельщиков призвал «закапывать или сжигать» нелюдей, высказав мнение, что таких приговоров будет совсем немного.

«Будет три или пять максимум (приговоров – прим. НСН) за год по всей стране и, конечно же, никак не больше. Вот о чем идёт речь. Есть такие люди, которые нелюди (…) их надо закапывать или сжигать», – подчеркнул парламентарий.

Ранее СМИ сообщили со ссылкой на председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина, что в Россию в будущем может вернуться смертная казнь.

«Пока есть умышленные убийства, вопрос о применении смертной казни не может быть полностью закрыт», — написано в книге Зорькина, на которую. указывают журналисты.

Правозащитник, сопредседатель Московской Хельсинской группы Валерий Борщёв в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что смертная казнь не помогает бороться с преступностью, а является «жаждой мести», жертвой которой могут стать невинные люди.

Со своей стороны, глава рабочей группы Совета Федерации по подготовке законопроекта против пыток Людмила Нарусова напомнила на пресс-конференции в НСН , что запрет смертной казни – это международные обязательства России и Конституция РФ.

