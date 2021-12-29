В КПРФ предложили «закапывать или сжигать» нелюдей
Смертная казнь должна применяться в России в качестве наказания за «страшные» преступления, связанные с убийствами, считает депутат от КПРФ, первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков.
«По соответствующем статьям Уголовного кодекса, где там различные страшные преступления, связанные с убийством, она (смертная казнь – прим. НСН) должна применяться. Мы подготовили соответствующее постановление, проект этого постановления лежит у руководства Госдумы, и его не отклоняют, но и не принимают», – сказал Синельщиков в эфире «Радио 1».
Он уточнил, что соответствующий проект в КПРФ подготовили еще несколько лет назад.
При этом Синельщиков призвал «закапывать или сжигать» нелюдей, высказав мнение, что таких приговоров будет совсем немного.
«Будет три или пять максимум (приговоров – прим. НСН) за год по всей стране и, конечно же, никак не больше. Вот о чем идёт речь. Есть такие люди, которые нелюди (…) их надо закапывать или сжигать», – подчеркнул парламентарий.
Ранее СМИ сообщили со ссылкой на председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина, что в Россию в будущем может вернуться смертная казнь.
«Пока есть умышленные убийства, вопрос о применении смертной казни не может быть полностью закрыт», — написано в книге Зорькина, на которую. указывают журналисты.
Правозащитник, сопредседатель Московской Хельсинской группы Валерий Борщёв в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что смертная казнь не помогает бороться с преступностью, а является «жаждой мести», жертвой которой могут стать невинные люди.
Со своей стороны, глава рабочей группы Совета Федерации по подготовке законопроекта против пыток Людмила Нарусова напомнила на пресс-конференции в НСН , что запрет смертной казни – это международные обязательства России и Конституция РФ.
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