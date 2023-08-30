«Это не революция!»: Новый iPhone 15 назвали реновацией «яблочных флагманов»

Новый iPhone будет немногим лучше предыдущих моделей, которые могут подешеветь с его появлением на 10%, сказал в интервью НСН гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков.

Компания Apple ранее объявила, что презентация ее новых продуктов пройдет 12 сентября под слоганом Wonderlust («Жажда чудес»). В частности, будет представлена линейка iPhone 15.