«Это не революция!»: Новый iPhone 15 назвали реновацией «яблочных флагманов»
Новый iPhone 15 станет «реновацией» предыдущей модели, будет стоить в России дороже 100 тыс. рублей и займет не больше 10% рынка, сказал в эфире НСН Денис Кусков.
Новый iPhone будет немногим лучше предыдущих моделей, которые могут подешеветь с его появлением на 10%, сказал в интервью НСН гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков.
Компания Apple ранее объявила, что презентация ее новых продуктов пройдет 12 сентября под слоганом Wonderlust («Жажда чудес»). В частности, будет представлена линейка iPhone 15.
«Уже который год это, скорее, реновация старой модели, чем полностью новая. Сейчас ни у кого из производителей нет революционных решений, поэтому iPhone, который будет анонсирован 12 сентября, получит новый процессор, новую операционную систему, лучший экран, аккумулятор, но, по сути, это будут точечные изменения. Цена на него будет достаточно большой, больше 100 тыс. рублей», - сказал Кусков.
По его мнению, с выходом нового «яблочного флагмана» iPhone 14 и iPhone 13 подешевеют.
«С выходом новых моделей всегда снижаются цены на предыдущие. В этом году¸ учитывая, что Apple не работает в России и ее технику ввозят как мелкие, так и крупные игроки, назвать точную цифру невозможно, потому что у каждого своя история. Можно рассчитывать, что 13-й или 14-й iPhone станут на 10% дешевле», - пояснил гендиректор Telecom Daily.
Вместе с тем, Кусков считает, что россияне на этот раз купят меньше новых iPhone, чем в предыдущие годы.
«Ежегодно после анонса нового смартфона, доля компании Apple в России всегда возрастала в среднем до 15-16% в штуках, в деньгах они были всегда больше 40%. В этом году, учитывая цены, стремление граждан экономить деньги и продлевать срок службы телефонов, думаю, речь будет идти о 9-10%, не более», - заключил собеседник НСН.
В преддверии выхода iPhone 15 его главной новинкой называют дисплей с «динамическим островом». Кроме того, ожидается, что фирменный разъем Lightning наконец-то заменят на более современный Type-C. Вместе с тем, в интернете уже появляются объявления о предзаказах на iPhone 15, который обещают доставить в Россию из Европы или ОАЭ, с предоплатой от 30 до 150 тыс. рублей, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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