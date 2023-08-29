СМИ: Apple через две недели представит iPhone 15

Apple 12 сентября представит новое поколение Iphone, сообщает телеканал CNBC News.

Роскомнадзор опроверг сообщения о запрете продажи гаджетов Apple
«Apple отправила приглашения на презентацию 12 сентября», - говорится в сообщении.

Ожидается, что во время мероприятия будет презентован iPhone 15. Кроме того, будет представлена новая линейка Apple Watch. Трансляция начнется в 20 часов по московскому времени.

Ранее сотрудникам «КамАЗа» запретили использовать технику Apple на работе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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