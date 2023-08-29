СМИ: Apple через две недели представит iPhone 15
29 августа 202319:49
Apple 12 сентября представит новое поколение Iphone, сообщает телеканал CNBC News.
«Apple отправила приглашения на презентацию 12 сентября», - говорится в сообщении.
Ожидается, что во время мероприятия будет презентован iPhone 15. Кроме того, будет представлена новая линейка Apple Watch. Трансляция начнется в 20 часов по московскому времени.
Ранее сотрудникам «КамАЗа» запретили использовать технику Apple на работе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США объявят о новом пакете военной помощи Украине
- Сообщения о гибели ребенка при обстреле брянского села не подтвердились
- Украина запланировала закупить и произвести 200 тысяч дронов
- CNN: час полета F-16 стоит 27 тысяч долларов и 16 часов техобслуживания
- СМИ: Apple через две недели представит iPhone 15
- Число отравившихся шаурмой в Москве увеличилось до 53
- Пентагон заявил о самостоятельности Киева в военных решениях
- Шахматист Витюгов сменил российское спортивное гражданство на английское
- Bloomberg: Россия рекордно нарастила танкерный экспорт нефти
- Двух человек с сибирской язвой госпитализировали под Воронежем
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru