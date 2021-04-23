«Медуза» намерена обжаловать причисление к СМИ-иноагентам
Генеральный директор «Медузы» Галина Тимченко заявила, что она не знает, на каком основании Минюст РФ внёс издание в реестр СМИ-иноагентов, сообщает Интерфакс.
По её словам, «Медузу» не уведомляли ни о каких проверках ведомств, которые могли бы стать основанием для такого решения и отказалась строить предположения на этот счёт.
Тимченко добавила, что намерена в суде обжаловать решение Минюста.
Кроме «Медузы» Минюст внёс в список СМИ-иноагентов «Первое Антикоррупционное СМИ», гендиректор которого Дмитрий Вербицкий считает решение ведомства необоснованным и также пообещал оспорить его в суде.
Ранее на сайте Минюста РФ был опубликован обновлённый реестр средств массовой информации - иностранных агентов, сообщает телеканал «360». Документ был дополнен изданиями «Медуза» и «Первым антикоррупционным СМИ». Теперь в списке 19 СМИ и граждан.
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