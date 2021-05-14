Минюст внес VTimes в список СМИ-иноагентов

Минюст РФ сообщил о расширении реестра иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента.

В реестр СМИ-иноагентов внесено юрлицо, зарегистрированное в Нидерландах, являющееся администратором доменного имени интернет-ресурса «VTimes.io», говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Летом 2020 года уволившиеся журналисты «Ведомостей» заявили о запуске нового издания под названием VTimes (признано в России СМИ-иноагентом - прим. НСН). Отмечалось, что советником нового медиа станет голландец Дерк Сауэр.

В конце апреля президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за отсутствие маркировки при ссылках на СМИ, признанных Минюстом РФ иноагентами.

Ранее США и Евросоюз критиковали Россию за включение ряда СМИ в список СМИ-иноагентов.

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ФОТО: flickr/Bert Kaufmann
ТЕГИ:СМИИноагенты
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