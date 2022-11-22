«Это красиво»: В Госдуме предложили включить в школьную форму поло и свитшоты

Введение общероссийского стандарта школьной формы поддерживают 4 из 10 родителей, такие данные были получены по результатам опроса портала по поиску работы SuperJob. О том, что она должна быть единой для всех, заявили 42% респондентов, треть опрошенных считает школьную форму излишней. Лантратова предлагает расширить гардероб учащихся.

«Лично я идею единой школьной формы поддерживаю. На мой взгляд, это красиво. Главное - сделать эту форму такой, чтобы она нравилась нашим детям: была модной, современной, удобной. Чтобы классические жакеты и брюки были разбавлены поло, свитшотами, бомберами - привычными для современных школьников вещами гардероба» - сказала Лантратова.

Собеседница НСН считает важным доступность школьной формы. Речь, в частности, идет о многодетных и малообеспеченных семьях.

«Министр просвещения сообщил, что школы сами будут решать, какая лучше для них форма. То есть индивидуальный подход по-прежнему остается, просто будут обозначены общие требования и стандарты качества. В первую очередь надо посоветоваться с детьми и родителями. Решить вопросы с финансированием проекта. Понятно же, что не каждый родитель сможет купить то, что ему скажут. Возможно, стоит обсудить покупку формы на льготных условиях для малообеспеченных и многодетных семей. Подниму этот вопрос на заседании комитета», - пообещала Лантратова.