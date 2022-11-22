«Это красиво»: В Госдуме предложили включить в школьную форму поло и свитшоты
Малообеспеченные и многодетные семьи должны покупать школьную форму на льготных условиях, сказала НСН парламентарий Яна Лантратова.
Классические жакеты и брюки нужно разбавить поло, свитшотами, бомберами, а малообеспеченные и многодетные семьи должны покупать школьную форму на льготных условиях, заявила депутат Госдумы Яна Лантратова в беседе с НСН.
Введение общероссийского стандарта школьной формы поддерживают 4 из 10 родителей, такие данные были получены по результатам опроса портала по поиску работы SuperJob. О том, что она должна быть единой для всех, заявили 42% респондентов, треть опрошенных считает школьную форму излишней. Лантратова предлагает расширить гардероб учащихся.
«Лично я идею единой школьной формы поддерживаю. На мой взгляд, это красиво. Главное - сделать эту форму такой, чтобы она нравилась нашим детям: была модной, современной, удобной. Чтобы классические жакеты и брюки были разбавлены поло, свитшотами, бомберами - привычными для современных школьников вещами гардероба» - сказала Лантратова.
Собеседница НСН считает важным доступность школьной формы. Речь, в частности, идет о многодетных и малообеспеченных семьях.
«Министр просвещения сообщил, что школы сами будут решать, какая лучше для них форма. То есть индивидуальный подход по-прежнему остается, просто будут обозначены общие требования и стандарты качества. В первую очередь надо посоветоваться с детьми и родителями. Решить вопросы с финансированием проекта. Понятно же, что не каждый родитель сможет купить то, что ему скажут. Возможно, стоит обсудить покупку формы на льготных условиях для малообеспеченных и многодетных семей. Подниму этот вопрос на заседании комитета», - пообещала Лантратова.
По словам депутата, в вопросе введения единой школьной формы нужно изучить мнение всех заинтересованных лиц, чтобы не возникло конфликтных ситуаций.
«Важно избежать конфликтных ситуаций и протестов со стороны родителей и школьников, а если нет массового запроса на введение школьной формы в России, то придется договариваться, искать компромисс. Сейчас ношение формы носит рекомендательный характер. Есть школы, где требования к ношению формы очень строгие. В некоторых школах дают лишь общие рекомендации, например, обозначают цвет верха и низа. Знаю школы, где в последний день учебной недели разрешен свободный стиль одежды. Слышу от родителей и от учителей много аргументов "за", некоторые считают, что детей не стоит ограничивать», - резюмировала Лантратова.
Ранее психолог Ирина Таранова в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что если в российских школах введут единую школьную форму, то дети и подростки будут лишены возможности самовыражаться, они могут найти другие способы, такие как протестное поведение и общение с плохой компанией.
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