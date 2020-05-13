«Это коронавирус». Названа причина смерти главного тренера женской сборной РФ по борьбе

Причиной смерти главного тренера женской сборной России по борьбе Магомеда Алиомарова стала коронавирусная инфекция. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили. Он заявил, что, к сожалению, «это суровая действительность, это коронавирус».

Мамиашвили добавил, что похороны Алиомарова пройдут в Дагестане. Глава Федерации спортивной борьбы России подчеркнул, что смерть специалиста стала огромной потерей для ФСБР. По его словам, у тренера было множество планов по развитию спорта в РФ, а его преобразования в команде он назвал революционными, подчеркивает RT.

Напомним, ранее стало известно, что Магомед Алиомаров умер в возрасте 67 лет.