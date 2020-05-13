«Это коронавирус». Названа причина смерти главного тренера женской сборной РФ по борьбе
Причиной смерти главного тренера женской сборной России по борьбе Магомеда Алиомарова стала коронавирусная инфекция. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили. Он заявил, что, к сожалению, «это суровая действительность, это коронавирус».
Мамиашвили добавил, что похороны Алиомарова пройдут в Дагестане. Глава Федерации спортивной борьбы России подчеркнул, что смерть специалиста стала огромной потерей для ФСБР. По его словам, у тренера было множество планов по развитию спорта в РФ, а его преобразования в команде он назвал революционными, подчеркивает RT.
Напомним, ранее стало известно, что Магомед Алиомаров умер в возрасте 67 лет.
В конце апреля НСН писала, что глава Ставрополя Андрей Джатдоев, скончавшийся на 58 году жизни, скорее всего, умер в результате отрыва тромба. Выяснилось, что мэр страдал сердечно-сосудистой недостаточностью. Смерть наступила неожиданно без предварительного ухудшения состояния здоровья, сообщают Argumenti.ru.
О кончине градоначальника 30 апреля в соцсетях сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. По его словам, уход Джатдоева стал невосполнимой утратой для города, отмечает «Свободная пресса».
Судя по многочисленным комментариям под постом губернатора, для всех жителей края и его столицы смерть Джатдоева стала печальной неожиданностью.
Андрей Джатдоев возглавил администрацию Ставрополя 1 октября 2016 года. В прошлом году мэру было присвоено звание «Герой труда Ставрополья».
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