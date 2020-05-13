Скончался главный тренер сборной РФ по женской борьбе
Главный тренер женской сборной России по вольной борьбе Магомед Алиомаров умер в возрасте 67 лет. Об этом сообщили в Федерации спортивной борьбы (ФСБР), подчеркнув, что в течение последних дней тренер находился в больнице и был подключен к аппарату ИВЛ. При этом, диагноз Магомеда Алиомарова не уточняется, подчеркивает РЕН ТВ.
Напомним, ранее Алиомаров занимал пост главного тренера национальной команды Азербайджана, а также был вице-президентом Федерации спортивной борьбы этой республики, отмечают Известия.
Ранее стало известно, что бывший губернатор Рязанской области, член Совета Федерации Олег Ковалев умер на 72 году жизни. Как пишет РИА Новости, об этом заявил глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко, подчеркнув, что сенатор скончался в ночь на 11 мая – после продолжительной болезни – от остановки сердца.
При этом Тимченко отметил, что смерть Олега Ковалева никак не связана с пандемией коронавируса.
Напомним, Ковалев был губернатором Рязанской области с 2008 по 2017 год. После этого он стал членом Совета федерации от региона.
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