Скончался главный тренер сборной РФ по женской борьбе

Главный тренер женской сборной России по вольной борьбе Магомед Алиомаров умер в возрасте 67 лет. Об этом сообщили в Федерации спортивной борьбы (ФСБР), подчеркнув, что в течение последних дней тренер находился в больнице и был подключен к аппарату ИВЛ. При этом, диагноз Магомеда Алиомарова не уточняется, подчеркивает РЕН ТВ.

Напомним, ранее Алиомаров занимал пост главного тренера национальной команды Азербайджана, а также был вице-президентом Федерации спортивной борьбы этой республики, отмечают Известия.