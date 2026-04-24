Россиянам назвали возможный уровень ключевой ставки после 19 июня

Центробанк РФ по итогам заседания 19 июня, вероятнее всего, снова снизит ключевую ставку. Таким прогнозом с «Газетой.Ru» поделилась экономист, инвестиционный советник из реестра регулятора Юлия Кузнецова.

По её мнению, снижение снова составит половину процента, то есть ключевая ставка составит 14%.

Эксперт отметила, что такое решение будет принято в случае, «если инфляция и инфляционные ожидания населения и бизнеса продолжат замедляться».

«Более резкое снижение ключевой ставки возможно только при заметном улучшении инфляционной картины», — заключила Кузнецова.

Ранее глава Центрабанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор может взять паузу в снижении ключевой ставки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

