Глава РСПП назвал уровень ключевой ставки для восстановления инвестиций
Для восстановления инвестиций ключевая ставка Центробанка должна быть ниже 10%. Об это в интервью Business FM заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
По его словам, многие инвестиционные проекты в стране в настоящее время заморожены и находятся в режиме ожидания. Исправить ситуацию может более интенсивное снижение ключевой ставки и приход к однозначной цифре.
«Именно эти показатели с точки зрения бизнеса, и не только крупного, но и среднего, и малого, делают чувствительным этот уровень к формированию того, что называют инвестиционным аппетитом», - подчеркнул он.
Ранее Шохин не увидел условий для налога на сверхприбыль, отметив, что «прибыли нет», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
